Domenica 29 gennaio, a Genzano di Roma, la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma ha partecipato al Campionato interregionale della Federazione italiana kick boxing, muay thai, savate nella specialità kick light, prima gara ufficiale come associazione affiliata nel 2017, riportando i seguenti piazzamenti: medaglia d'argento a Lisa Fiore, seconda classificata nella categoria femminile 14 anni, 50 kg e Federico Corbo, categoria maschile 16 anni, 70 kg; bronzo a Marco Palmer, categoria seniores, 60 kg e Giuseppe Zucaro, categoria seniores, 75 kg.

"Sono orgoglioso dei risultati dei miei atleti, - ha dichiarato il maestro Carmine De Palma - che si sono dimostrati eccellentemente maturi e preparati anche per combattere in una gara di kick boxing, impegnandosi per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato e la qualificazione al campionato nazionale, obbiettivo raggiunto. Gli atleti hanno effettuato degli incontri davvero perfetti, ricchi di tecnica e determinazione, ed ogni singolo atleta ha dato del suo meglio".