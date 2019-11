Giovedì 2 febbraio (dalle ore 15.00 alle ore 17.00) nei locali della Scuola Secondaria di I Grado "Salvo D'Acquisto" (Istituto comprensivo n. 1 San Salvo), il prof. Giuseppe Gallo, referente della Simulimpresa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli” di San Salvo, incontrerà gli alunni delle classi terze e i loro genitori per illustrare il progetto Simulimpresa.

"Spesso gli alunni dell’ultimo anno – spiegano dalla scuola – guardano l’avvenire con un certo smarrimento e incontrano difficoltà a sviluppare scelte che riguardano la propria istruzione futura. Per consentire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica è necessario, pertanto, sostenere i ragazzi nell’elaborare un progetto personale che si consolidi gradualmente attraverso percorsi diversi e che sia in grado di ridefinirsi in maniera adeguata tutte le volte in cui occorre fronteggiare specifiche esperienze di transizione. Per questo motivo il nostro istituto investe su valide azioni di orientamento, coniugando al meglio le aspirazioni personali dei ragazzi con le esigenze della nostra comunità. Tra queste c'è il progetto Simulimpresa, che consente di avvicinare i ragazzi in modo graduale e divertente alla gestione delle imprese".