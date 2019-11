Inizia in maniera positiva il 2017 del Vasto Futsal femminile che, nel campionato di serie C, ha battuto il Nora. Mister Suriani perde capitan Di Foglio per un risentimento durante il riscaldamento pre partita e alle sue giocatrici chiede concentrazione e compattezza

Dopo una prima fase di studio le vastesi cercano più volte il gol con Mazzatenta e Vitelli ma la rete non arriva. Al 10' ci pensa la rientrande Tarquinio a siglare il vantaggio con un lob di controbalzo su assist vincente direttamente del portiere Nardulli. Le padrone di casa non si accontentano e vanno alla ricerca del raddoppio che arriva poco dopo grazie alla combinazione tra Mazzatenta e Tarquinio che porta quest'ultima a realizzare la sua personale doppietta.

Il Nora prova ad accorciare ma Smerilli e Nardulli fermano gli attacchi delle ospiti. A metà della ripresa il Vasto Futsal triplica, con Tiberio che serve Mazzatenta brava nel saltare un'avversaria e trafiggere il portiere avversario con un pallonetto. Solo nel finale arriva la rete del Nora che fissa sul definitivo 3-1 il punteggio della gara.

Mercoledì 1 febbraio alle 20 la squadra biancorossa tornerà nuovamente in campo alla Promo Tennis per affrontare il Devils Chieti nel recupero infrasettimanale.