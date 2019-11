Nel pomeriggio di domenica 29 gennaio, si è concluso, presso la piscina comunale di San Salvo, il meeting di nuoto "Trofeo Tano Croce". Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione organizzata dalla società Mille Sport, ha ospitato ben 25 società sportive provenienti da tutta Italia. 420 gli atleti che hanno dato vita alle gare con i rispettivi tecnici e genitori al seguito.

Il Trofeo "Tano Croce" è andato alla società molisana Hidro Sport con 288.50 punti, precedendo di pochissimo la pescarese The Hurricane, ferma a 286.50 e la foggiana Pentotary.

Degna di nota la presenza di importanti società di rilievo nazionale come Circolo Canottieri Aniene, Rari Nantes Aprilia, H2O Campobasso, Centro Nuoto Foggia, Team Nuoto Lombardia, Emmedue Campobasso.

Ottimi risultati anche per gli atleti casalinghi della Mille Sport; molti di loro hanno ottenuto il loro miglior tempo riportando a casa un numero di medaglie di tutto rispetto.

Soddisfatti il presidente della Mille Sport San Salvo Gianmichele Fidelibus, il vicepresidente Lorenzo Galante (anche allenatore del settore agonistico) e tutti i dirigenti e soci di questa realtà sansalvese che ringraziano pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. L'appuntamento è per la XIV edizione.

Antonietta Pollutri