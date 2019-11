Si terrà alle 18 presso la concattedrale di San Giuseppe la Santa Messa in ricordo di Giuseppe Spataro, che Francesco Prospero, consigliere comunale e membro del coordinamento della scuola di formazione politica Fo&Pa, ricorda con le parole di Remo Gaspari: "Protagonista schivo, ma fondamentale dei grandi eventi e delle enormi trasformazioni civili, morali, economiche, sociali e politiche che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese dalla fine della prima guerra mondiale. Questo suo farsi da parte, non mettersi sotto i riflettori, è dato dal fatto che Don Peppino il suo apporto ha sempre inteso fornirlo alla sua, alla nostra maniera, alla maniera abruzzese, una maniera fatta di operosità silenziosa, senza ostentazioni, oscura ma continua, fedele, incessante, concreta, più di fatti che di parole, perchè ognuno di noi sente che è doveroso dare: è un dare che non pretende remunerazioni di qualsiasi tipo". Considerati i recenti tragici avvenimenti che hanno colpito l'Abruzzo, la Messa sarà celebrata anche in suffragio delle vittime di sisma e neve.

Questa mattina, la stessa Fo&Pa ha depositato un omaggio floreale sulla tomba dello statista. Per quanto riguarda invece la celebrazione del pomeriggio, la scuola di formazione politica invita "il sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e tutti i cittadini che avranno la possibilità di partecipare".