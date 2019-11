Sono stati illustrati questa mattina nella sede della Regione i fondi destinati a interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. 66 milioni di euro complessivi distribuiti per frane, valanghe e interventi in difesa della costa.

Il presidente Luciano D'Alfonso ha spiegato che l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento potrebbe allungarsi: "Tutti i ribassi verranno trattenuti dalla Regione per finanziare ulteriori interventi. Per cui è ipotizzabile che circa 10 milioni di euro verranno utilizzati per allungare l'elenco".

D'Alfonso ha poi dettato i tempi che dovrebbero essere brevi: "A partire da oggi, occorreranno 40 giorni di tempo per attivare le procedure di gara e 60 giorni per avere l'aggiudicazione della gara stessa".

FRANE

Torino di Sangro, 360.000 euro (zona via orientale Porta di Mezzo, parcheggio Frainile, via dei pozzi, corso Laureatano)

Guilmi, 300.000 euro (consolidamento strada comunale Guilmi, Piane e via Pozzo)

Gissi, 1.300.000 euro (opere di completamento e opere di consolidamento abitato loc. Muttello)

Monteodorisio, 178.000 euro (lavori di consolidamento del sito dell'asilo nido in via Circonvallazione)

Fresagrandinaria, 345.673 euro (consolidamento periferia Nord e Nord-orientale, centro abitato via Pagliarini)

San Giovanni Lipioni, 400mila euro (consolidamento e regimazione idraulica del versante E dell'abitato, via Silvino Grosso)

Roccaspinalveti, 1.354.109 euro (consolidamento loc. Nuocerano, c.da Acquaviva e c.da Fatticce)

DIFESA DELLA COSTA

Casalbordino, 400.000 euro (litorale compreso tra il torrente Acquachiara e il fiume Osento)