Torna alla vittoria dopo la sconfitta infrasettimanale il San Salvo di mister Marinucci. Basta una prodezza di Stefano Di Pietro a regalare tre punti importantissimi ai sansalvesi. La zona play off resta lontana 7 punti, l'ultimo posto è occupato dai Nerostellati che hanno un'altra partita da recuperare (rinviata oggi quella contro il fanalino di coda Penne).

Il Cupello invece cade pesantemente in trasferta contro il Sambuceto che supera gli uomini di mister Di Francesco. Finisce 4 a 1 per i padroni di casa. Ancora sugli scudi Vito Marinelli, autore dell'unica rete dei cupellesi.

Il prossimo turno potrebbe dire molto sul proseguimento del campionato delle due squadre. Sulla carta il compito del San Salvo è più agevole, in trasferta a Miglianico. Il Cupello riceverà la capolista Francavilla; missione all'apparenza proibitiva, ma anche uno spunto in più per invertire la rotta.

I RISULTATI

Acqua & Sapone - Amiternina 2-1

Francavilla - Alba Adriatica 1-0

Martinsicuro - Miglianico 3-1

Paterno - Capistrello 4-1

River Chieti - Renato Curi 1-1

Sambuceto - Cupello 4-1

San Salvo - Virtus Teramo 1-0

Morro d'Oro - Montorio (rinv.)

Nerostellati - Penne (rinv.)

LA CLASSIFICA

Francavilla 45



Martinsicuro 45*

Renato Curi 42

Paterno 42

Nerostellati 40*



Alba Adriatica 37

San Salvo 33

Sambuceto 30*

Capistrello 30

Cupello 28

Acqua & Sapone 27

River Chieti 24*

Morro d'Oro 21*



Miglianico 21

Amiternina 19

Virtus Teramo 17*

Montorio 17**



Penne 11**

* una partita in meno

** due partite in meno