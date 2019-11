E’ una BCC Generazione Vincente Vasto Basket che si sta abbonando ai supplementari nel campionato di serie C silver. Come tre giorni fa, i biancorossi per conquistare la vittoria hanno dovuto sudare ben oltre i 40 minuti regolamentari. Nella sfida con il Magic Basket Chieti Ierbs hanno chiuso sul 95-89 dopo un extra time in una sfida che ha entusiasmato il pubblico presente sugli spalti del PalaBCC. Prima della palla a due le squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento, in memoria delle vittime degli eventi tragici degli scorsi giorni in Abruzzo. Inoltre i vastesi sono scesi in campo con la canotta listata a lutto in memoria di Jessica Tinari, 24enne vastese che ha perso la vita all'Hotel Rigopiano.

La partita. Buon inzio per gli uomini di coach Cardillo che riescono a prendere un largo vantaggio già nel primo quarto, chiuso avanti per 21-14. Stesso copione anche nella seconda frazione, in cui i canestri dei padroni di casa superano quelli degli ospiti per il 46-38 con cui si va negli spogliatoi. Al rientro in campo la reazione del Chieti si fa più concreta e i neroverdi riescono ad avvicinare la squadra di casa. Nell'ultimo quarto c'è anche il sorpasso e a quel punto la sfida si infiamma, con sorpassi e controsorpassi fino all'80 pari della sirena. Si va così ai supplementari ed è qui che viene fuori tutta la voglia di vincere della squadra biancorossa. I cinque minuti di extra time si mettono subito bene per i vastesi che riescono a trovare un buon break e spegnere ogni velleità di rimonta degli uomini di coach Castorina. Finisce così 95-89 con ben cinque giocatori in doppia cifra in casa Vasto Basket. Con questo successo la squadra del presidente Spadaccini fa un altro passo in avanti in una classifica che, dopo una prima parte di stagione difficile, inizia ad avere sostanza e fa ben sperare per le prossime settimane.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket – Magic Basket Chieti 95-89 dts (21-14/46-38/62-57/80-80/95-89)

Vasto Basket: Pace 22, Stefano 3, Cordici 8, Dipierro 17, Di Tizio 4, Di Rosso, Ierbs 10, Palumbo, Pugliese, Bartoli 21, Peluso 11, Bernardotto. Coach: Cardillo

Chieti: Cutolo, Alba 5, Di Falco 21, Mennilli 7, Italiano 16, Travesi 3, Di Eusanio 2, Ponziani 2, Masciuli 4, Romagnoli, Stilla 23. Coach: Castorina