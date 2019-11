PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Lo Sporting San Salvo della prima parte di stagione e che l'anno scorso è approdato agli spareggi play off è un lontano ricordo. La truppa di mister Marcello che qualche mese fa insidiava la capolista deve iniziare a metter da parte punti per la salvezza. Nella difficile trasferta di Altino contro il Real Montazzoli i sansalvesi hanno capitolato per 2 a 0. Il Real, d'altro canto, si conferma una delle vastesi più in forma ribaltando l'inizio non esaltante di campionato e consolidando il ruolo di terza forza del campionato comandato dall'Ortona.

Segnali positivi arrivano dallo Scerni che si è imposto in casa per 2 a 0 sul Trigno Celenza. Grazie alle reti di Ferrante e Ferrazzo, gli scernesi sono a un punto dai play off. In ottica salvezza goleada del Roccaspinalveti sul neutro di Vasto contro il Guastameroli: 5 a 0 (doppietta Di Paolo, Piccirilli, Della Penna, Bruno).

Segni di rinascita arrivano dal Fresa che infila una nuova vittoria: contro la temibile Tollese finisce 4 a 1 per i biancorossi grazie alle doppiette di Racano e Vasiu.

LA 3ª DI RITORNO

Roccaspinalveti - Guastameroli 5-0

S. Vito - Ortona 1-2

Marcianese - Paglieta 3-2

Tre Ville - Piazzano 0-3

Real Montazzoli - Sporting San Salvo 2-0

Fresa - Tollese 4-1

Scerni - Trigno Celenza 2-0

Riposa Real Porta Palazzo

LA CLASSIFICA

Ortona 35



Piazzano 30*

Real Montazzoli 27

Guastameroli 25

Marcianese 23

Scerni 22

Paglieta 21*

Tollese 21

Sporting San Salvo 19

S. Vito 19

Roccaspinalveti 16

Fresa 11



Trigno Celenza 11*

Tre Ville 8



Real Porta Palazzo 5*

* una partita in più

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Sono solo quattro le partite disputate nella seconda giornata di ritorno a causa dello strascico del recente maltempo. Molti i campi che sono ancora invasi dalla neve.

La protagonista di questa giornata è sicuramente l'Atletico Cupello che nell'anticipo di ieri ha battuto la diretta concorrente per la vittoria finale, il Mario Tano. Tra le mura amiche, Mirolli e Zara regalano il primato solitario alla formazione di mister Carbonelli supportata da una buona presenza di tifosi. La squadra di Atessa è ora a -7 e deve recuperare una partita.

Arrivano altri tre punti importanti per l'Odorisiana in casa contro il Palena. Giuseppe Di Giacomo (30') e Maurizio Zerra (65') appongono la propria firma sul match (2-0) permettendo alla formazione di mister Marrocco di restare in piena zona play off con un buon vantaggio proprio sugli avversari di oggi.

L'ultima squadra del Vastese a essere scesa in campo oggi è il Real Casale che in casa perde contro lo Sporting Altino. Finisce 3 a 1 con il gol bandiera giallorosso siglato da Picciotti.

LA 2ª DI RITORNO

Atletico Cupello - Mario Tano 2-1 (ieri)

Gissi - Mario Turdò (rinv.)

Odorisiana - Palena 2-0

Di Santo Dionisio - Quadri 2-1

Carunchio 2010 - Real Carpineto Sinello (rinv.)

Real Casale - Sporting Altino 1-3

Villa S. Maria - Sporting Vasto (rinv.)

San Buono - Tornareccio (rinv.)

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 40



Mario Tano 33*

Odorisiana 30

Palena 25*

San Buono 24*



Sporting Altino 23*

Sporting Vasto 20*

Tornareccio 20**

Mario Turdò 17**

Di Santo Dionisio 17*

Gissi 16**

Real Casale 11*

Villa S. Maria 9**



Real Carpineto Sinello 9**

Quadri 6*



Carunchio 2010 4**

** due partite in meno

* una partita in meno