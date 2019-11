Sansalvese a valanga sul Pollutri. La prima partita del 2017 è segnata dalla vittoria per 9 a 1 della capolista in trasferta sul Pollutri. La goleada porta le firme di Argentieri (tripletta), Cordisco (doppietta), Di Ninni, Soumano, Ramundi e Di Virgilio; gol della bandiera pollutrese di Angelo Dell'Oso.

A tre punti di distanza c'è il Lentella che ha battuto in casa per 1 a 0 l'Aurora Furci. Fizzani, all'esordio con la maglia lentellese, ha fornito l'assist per il colpo vincente di Tracchia. Diverse le occasioni dei lentellesi non concretizzate, l'Aurora ha preso un palo con Colamarino.

Sale la New Robur che in trasferta sconfigge l'Atletico Vasto per 3 a 1. Sugli scudi Davide Magnacca con una doppietta, per gli ospiti completa poi l'opera Osvaldo Mucilli; l'Atletico in gol con Francesco Ascione. Da annotare un palo di Iacovone e una traversa di Sciartilli (New Robur).

La formazione di Castiglione Messer Marino scavalca così i cugini di Torrebruna che vengono fermati in trasferta dal Real San Giacomo. La partita, iniziata alle 17.30, finisce 2 a 2. Per il Torrebruna in gol Farina con una doppietta.

A un passo dalla zona play off sale l'ottimo Montalfano che si sbarazza del Vasto United con il risultato di 5 a 2. I gialloverdi, che hanno perso per grave infortunio in allenamento il capitano Antonio Maiale (che sarà sostituito da Simone D'Alberto), dilagano con le reti di Griguoli (doppietta), Di Laudo e Colombaro. Da segnalare il ritorno in squadra di Michele D'Alberto dopo tre anni. Per i padroni di casa Giulio Di Viesti realizza una doppietta.

Prova convincente anche della Dinamo Roccaspinalveti che sul neutro di Monteodorisio si sbarazza dell'ultima in classifica con un secco 3 a 0. Niente da fare per il Guilmi che è ancora fermo a 0 punti. D'Addario, Bruno e Piccinini firmano la vittoria che tiene ancora accesa la speranza-play off.

Non si è disputata la partita tra Casalanguida e Virtus Tufillo a causa della neve presente sul campo. Domenica prossima big match di alta classifica tra Sansalvese e Lentella.

LA 1ª DI RITORNO

Lentella - Aurora Furci 1-0

Dinamo Roccaspinalveti - Guilmi 3-0

Vasto United - Montalfano 2-5

Atletico Vasto - New Robur 1-3

Pollutri - Sansalvese 1-9

Real San Giacomo- Torrebruna 2-2

Casalanguida - Virtus Tufillo (rinv.)

LA CLASSIFICA

Sansalvese 30



Lentella 27

Virtus Tufillo 26*

New Robur 23

Torrebruna 22



Montalfano 21

Dinamo Roccaspinalveti 19

Real San Giacomo 18

Aurora Furci 16

Casalanguida 13*

Vasto United 9

Atletico Vasto 9

Pollutri 2

Guilmi 0