Dopo i rinvii causati dalla neve, si torna a giocare nei vari campionati dilettantistici che impegnano le varie squadre del Vastese. Torneranno in campo le formazioni di Prima, Seconda, Terza categoria e di Serie C del calcio femminile. Due le giornate che dovranno essere recuperate: quella del 15 e quella del 22 gennaio. Per quanto la prima, alcune formazioni sono riuscite a disputare il proprio turno.

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Riparte la rincorsa all'Ortona capolista. Le formazioni del Vastese sono quasi tutte fuori dalla lotta per i vertici della classifica. L'unica che può ancora ambire ai play off è il Real Montazzoli che oggi affronterà lo Sporting San Salvo sul neutro di Altino; i sansalvesi dopo un ottimo avvio sono rimasti indietro e attualmente si trovano a 13 punti dalla vetta e a 5 dalla zona play off insieme allo Scerni.

Le altre squadre del territorio si giocano la permanenza nella categoria: Roccaspinalveti (che oggi giocherà sul neutro di Vasto) e Trigno Celenza (una partita in più, il 15 sconfitta 2 a 1 a Paglieta) sono sopra la zona play out. Discorso più complicato per il Fresa terzultimo, ma rinforzato dagli ultimi arrivi e per il Real Porta Palazzo: i gialloneri di Vasto – che oggi riposano – sono ultimi a 5 punti con una partita in più, il 15 hanno disputato la gara interna contro il Piazzano perdendo 3 a 2.

LA 3ª DI RITORNO

Roccaspinalveti - Guastameroli (campo 167, Vasto)

S. Vito - Ortona

Marcianese - Paglieta

Tre Ville - Piazzano

Real Montazzoli - Sporting San Salvo (campo di Altino)

Fresa - Tollese

Scerni - Trigno Celenza

Riposa Real Porta Palazzo

LA CLASSIFICA

Ortona 32



Piazzano 27*

Guastameroli 25

Real Montazzoli 24

Paglieta 21*



Tollese 21

Marcianese 20

Scerni 19

Sporting San Salvo 19

S. Vito 19

Roccaspinalveti 13

Trigno Celenza 11*



Fresa 8

Tre Ville 8



Real Porta Palazzo 5*

* una partita in più

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Qui la squadra da battere è l'Atletico Cupello che grazie alla vittoria del 15 contro il San Buono (4 a 1) e soprattutto a quella contro il Mario Tano nell'anticipo di ieri ha staccato tutti. In casa ieri i cupellesi hanno battuto l'ex-capolista per 2 a 1 grazie ai gol di Zara e Mirolli. Il 15 gennaio si è disputata, per l'ultima giornata del girone di andata, anche Sporting Vasto - Odorisiana terminata 3 a 2 per gli ospiti.

Non si giocheranno oggi a causa delle condizioni del campo Carunchio 2010 - Real Carpineto Sinello, San Buono - Tornareccio e Gissi - Mario Turdò.

LA 2ª DI RITORNO

Atletico Cupello - Atessa Mario Tano 2-1 (ieri)

Gissi - Mario Turdò (rinv.)

Odorisiana - Palena

Di Santo Dionisio - Quadri

Carunchio 2010 - Real Carpineto Sinello (rinv.)

Real Casale - Sporting Altino

Villa S. Maria - Sporting Vasto

San Buono - Tornareccio (rinv.)

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 37**



Mario Tano 33*

Odorisiana 27*

Palena 25

San Buono 24*



Sporting Vasto 20*

Tornareccio 20

Sporting Altino 20

Mario Turdò 17

Gissi 16

Di Santo Dionisio 14

Real Casale 11

Villa S. Maria 9



Real Carpineto Sinello 9

Quadri 6



Carunchio 2010 4

** due partite in più

* una partita in più

TERZA CATEGORIA, GIRONE VASTESE

Si ripartirà dalla prima giornata di ritorno in attesa dei recuperi. L'unica partita rinviata è quella tra Casalanguida e Virtus Tufillo, mentre la Dinamo Roccaspinalveti giocherà sul neutro di Monteodorisio la propria gara contro il Guilmi. Campionato ancora aperto con tre squadre in una manciata di punti: la capolista Sansalvese (27), la Virtus Tufillo (26) e il Lentella (24).

LA 1ª DI RITORNO

Lentella - Aurora Furci

Dinamo Roccaspinalveti - Guilmi

Vasto United - Montalfano

Atletico Vasto - New Robur

Pollutri - Sansalvese

Real San Giacomo- Torrebruna

Casalanguida - Virtus Tufillo (rinv.)

LA CLASSIFICA

Sansalvese 27



Virtus Tufillo 26

Lentella 24

Torrebruna 21

New Robur 20



Montalfano 18

Real San Giacomo 17

Aurora Furci 16

Dinamo Roccaspinalveti 16

Casalanguida 13

Vasto United 9

Atletico Vasto 9

Pollutri 2

Guilmi 0

CALCIO FEMMINILE, SERIE C

Una sola gara da recuperare per le palmolesi dell'Audax. La formazione che guida la classifica infatti è scesa in campo il 15 gennaio scorso sul neutro di San Salvo (via Stingi) contro il Pizzoli. La formazione del presidente Francesco Nero ha passeggiato sull'Alba Montaurei vincendo per 14 a 0.

Oggi l'Audax Palmoli giocherà sempre sul neutro di San Salvo alle ore 15 contro il Pizzoli.

L'11ª GIORNATA

Aeternum - Femminile Chieti

Aquilana - Intrepida Ortona

Audax Palmoli- Pizzoli

Stella Nascentetrivento - Real Bellante

Women Soccer Castelnuovo - Alba Montaurei

Riposa Ripalimosani

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 18*



Real Bellante 15

Intrepida Ortona 13

Women Soccer Castelnuovo 12

Stella Nascentetrivento 9

Aquilana 9

Aeternum 6

Pizzoli 6

Ripalimosani 4

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

* una partita in più