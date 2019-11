Si è svolta ieri pomeriggio presso l'auditorium del Liceo Artistico di via dei Conti Ricci la Notte nazionale del Liceo Classico, che ha visto impegnati gli alunni dell'Istituto in reading, spettacoli, esibizioni musicali e tanto altro. Tema della manifestazione presentata dalla professoressa Grazia D'Auria, Tra sogno e realtà, due concetti apparentemente opposti: "Per realtà intendiamo ciò che effettivamente e concretamente esiste, ciò che i sensi avvertono. Sogno è ancora realtà, non tangibile, non intercettabile dai sensi, presente in un mondo parallelo; immaginazione, fantasia, illusioni e pensiero vagheggiante. Spesso sogno e realtà si sovrappongono o meglio il sogno chiede diritto di cittadinanza e si sostituisce alla realtà".

Da Pascoli a Pirandello, da Sofocle a Leopardi, tante sono state le esibizioni portate in scena dai ragazzi. Special guest della serata, il Coro Stella Maris.