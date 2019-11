“ll primo passo è fatto". Così Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle annuncia che "la Commissione Affari Costituzionali al Senato ha dichiarato ammissibile il mio emendamento, che prevede la proroga di ulteriori tre anni del mantenimento e funzionamento delle sedi distaccate dei Tribunali di Lanciano, Avezzano, Vasto e Sulmona; tempo che si può benissimo utilizzare per trovare una sistemazione definitiva circa le stabilite modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate (Vasto, Lanciano, Avezzano, Sulmona). Devo ribadire che il mio emendamento è solo un primo passo: ma è strettamente necessario e funzionale ad evitare la chiusura dei Tribunali delle sedi citate ed a iniziare una vera discussione per la riorganizzazione delle sedi giudiziarie in Abruzzo.

Chiedo di nuovo a tutti i parlamentari abruzzesi (a partire sempre dal sottosegretario Federica Chiavaroli) di impegnarsi sempre di più per garantire la continuità ed il funzionamento della giustizia per i cittadini abruzzesi".