Ancora un successo per la BCC San Gabriele nel campionato di serie C femminile. La squadra allenata da Peppe Del Fra si è imposta in casa della Nuova Scuola Pallavolo Teramo con un netto 3-0 (21-15/18-25/24-26) conquistando così punti preziosi per la classifica. Negli ultimi turni di campionato Russo e compagne hanno raccolto importanti affermazioni e ora possono guardare con fiducia al prosieguo della stagione con l'obiettivo playoff sempre più alla portata settimana dopo settimana.

"Abbiamo giocato una buona prova - ha detto coach Del Fra dopo la partita di ieri - , in particolare in battuta e attacco. Così abbiamo portato a casa altri tre punti fondamentali per allontanare ulteriormente la zona retrocessione e avvicinarsi sempre più alle posizioni a ridosso delle migliori formazioni del girone. L'unica pecca è la difficoltà delle atlete nel tenere sempre alta l'attenzione durante tutte le fasi del match, cosa che potrebbe risultare fatale quando incontreremo squadre con più qualità. Stiamo lavorando molto su questo aspetto ma mi rendo conto che si tratta pur sempre di atlete molto giovani. Adesso vogliamo goderci questo sesto posto senza però abbassare la guardia".