"Noi scediamo in campo sempre per la vittoria". È chiaro il messaggio di mister Gianluca Colavitto alla vigilia della sfida che la sua Vastese giocherà domani, domenica 29 gennaio, contro la Fermana. All'Aragona arriva la capolista del girone F e per i biancorossi, reduci da una serie di pareggi, è l'occasione di tornare a sorridere davanti al proprio pubblico. E proprio per l'occasione la società del presidente Bolami ha voluto chiamare a raccolta tutti i suoi tifosi proclamando la giornata biancorossa (biglietti già in prevendita da oggi).

Sarà una sfida giocata nel segno del ricordo di Jessica Tinari, giovane vastese scomparsa all'Hotell Rigopiano e di cui domani mattina verranno celebrati i funerali a Santa Maria Maggiore. Nel giorno del lutto cittadino all'Aragona verrà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio.

Il tecnico della Vastese, nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra e parlato della sfida di domenica con una Fermana a caccia di punti per dare sostanza al suo primato. "Sarà una partita difficilissima ma in casa nostra vogliamo conquistare l'intera posta in palio", ha detto Colavitto, che ha ancora un paio di dubbi di formazione da sciogliere nelle ultime ore.



All'Aragona calcio d'inizio alle 14.30 per la sfida che sarà diretta dalla terna piemontese con l'arbitro Alessio Clerico e gli assistenti Maurizio Fais e Roberto Allocco.

21ª giornata

Sammaurese - Campobasso

Vastese - Fermana

Castelfidardo - Matelica

San Nicolò - Monticelli

San Marino - Olympia Agnonese

Alfonsine - Recanatese

Pineto - Romagna Centro

Jesina - Vis Pesaro

Riposa: Civitanovese

La classifica: 41 Fermana; 35 Vis Pesaro; 34 Matelica*; 32 Vastese*; 31 San Nicolò**; 29 Sammaurese; 28 Olympia Agnonese*; 25 Monticelli; 23 Jesina*; 22 San Marino*; 21 Romagna Centro; 19 Campobasso*; 18 Pineto*; 17 Alfonsine; 16 Civitanovese; 15 Castelfidardo; 13 Recanatese