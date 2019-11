"Pur non condividendo la posizione del sindaco, Francesco Menna, siamo disponibili ad un confronto con l'amministrazione sulla natura politica dell'argomento". Marco Gallo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, controreplica al sindaco di Vasto, Francesco Menna, e alla preside dell'Istituto scolastico Rossetti, Maria Pia Di Carlo.

Gallo parla di "piccata reazione dell'amministrazione e del dirigente scolastico" e afferma che "il sopralluogo effettuato il giorno 24 presso il plesso scolastico Rossetti faceva seguito a legittime richieste da parte di diversi genitori, preoccupati per lo stato di fatto, documentato e confermato parola per parola dal sindaco e dalla dirigente".

"Ci teniamo - annuncia Gallo - a rassicurare la dottoressa Di Carlo: il plesso scolastico Rossetti è solo il primo di una lunga lista di sopralluoghi in programma. Non è nell'interesse dei cittadini prendere di mira qualcuno. I cittadini non pensano al complesso scolastico Rossetti-Bachelet come ad una azienda, per la quale l'unico interesse è il numero di iscritti. Una domanda avventurosa potrebbe riguardare la ragione per cui i genitori hanno dovuto rivolgersi a noi del Movimento 5 Stelle per manifestare i propri disagi e sentirsi rappresentati. Per noi del M5S la salute e la sicurezza dei nostri bambini sono prioritarie".