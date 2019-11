Per ricordare la tragedia della Shoah nella Giornata della Memoria, il 27 gennaio dalle 11:15 alle 12:15, gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo grado di Gissi, Furci e San Buono, e gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo grado di Gissi, insieme agli insegnanti, hanno partecipato, presso l'Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo G.Spataro di Gissi, alla rappresentazione teatrale Sentieri di Libertà della Società PixelCake Visual Factory, Roma, con testo e regia di Maria Stella Di Nardo e con gli attori Giulia Di Nicola e Leonardo Bianchi. Un momento di riflessione intenso e profondo scaturito dalla semplicità, essenzialità ed originalità dei protagonisti e dei loro racconti.

L’attenzione è stata rivolta al ricordo delle tante vittime della Shoah nella nostra terra d’Abruzzo, in particolare nei territori di Gessopalena e Lettopalena. Letture di testimonianze di uomini coraggiosi e donne valorose che hanno sempre dimostrato una grande dignità, soprattutto di fronte alla indicibile sofferenza patita. Uomini catturati, torturati, paesi rasi al suolo.

La guerra può togliere tutto ma non la dignità, difesa a costo della vita! Uomini, come i componenti della Brigata Maiella, i valorosi partigiani e molte donne staffette che trasportavano medicinali ed altro, utili per salvare delle vite umane, hanno combattuto con coraggio e dignità.

La Shoah sembra lontana ma vive ancora nel cuore degli uomini quando a dominare sono la prepotenza, la violenza, l’egoismo, l’indifferenza nei confronti del diverso e del più debole.

