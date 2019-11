Sarà la città di Vasto ad ospitare il terzo concentramento del girone H del campionato di serie B femminile di tennistavolo. Ad organizzare la tappa del campionato nazionale è la Polisportiva San Gabriele che, con la sua squadra femminile, è inserita nel girone H con Molfetta, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Napoli.

Nel palazzetto del Centro Sportivo San Gabriele, domenica 29 gennaio, le sfide inizieranno al mattino e proseguiranno per tutta la giornata. In sfide dal buon livello tecnico ci sarà la possibilità di vedere all'opera Gaia Smargiassi, salita al numero 66 del ranking nazionale e costantemente nel giro azzurro, nelle sfide contro giocatrici di livello come Simona Ettari e Sara Messina del PG Frassati, Nicoletta Tomagra, del Casper RC e Miriam Carnoval dell'Asd Piscopio, pongiste che viaggiano spedite in campionato, con percentuali di vittoria tra l'80% e il 100%. La giovane vastese, dal canto suo, è ancora imbattuta in stagione e ha tutta l'intenzione di far bene davanti al pubblico di casa.

Per la società del presidente Michele Ciaffi sarà una domenica certamente speciale, con la voglia di far bene nelle sfide sul campo per migliorare il quarto posto in classifica frutto di un ultimo turno sfortunato, segnato dall'assenza di Emanuela Nucciarone e una giornata no di Eleonora Leopardi. In quella circostanza a dare manforte a Gaia Smargiassi ci fu un'altra giovanissima Cristina Boccardo. In attesa di conoscere quale formazione verrà schierata in questa giornata c'è l'invito della società sportiva vastese a partecipare all'appuntamento per conoscere più da vicino una disciplina che sta continuando a crescere in città e a regalare grandi soddisfazioni.

Le sfide di domenica 29 gennaio

ore 10:00 A.D. Polisportiva San Gabriele – ASD Azzurro Molfetta

ore 12:30 A.D. Polisportiva San Gabriele – ASD Circolo Tennistavolo Molfetta

ore 14:30 ASD Piscopio V.V. - A.D. Polisportiva San Gabriele