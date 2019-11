L’assessore alle Attività produttive Oliviero Faienza comunica che sul sito della Regione Abruzzo è stato pubblicato un avviso destinate alle imprese agricole nel quale si ribadisce che per le norme vigenti, i danni subiti dalle imprese agricole a causa delle recenti nevicate, non sono indennizzabili.

Tuttavia si possono inviare segnalazioni di danni non assicurabili superiori al 30% della produzione lorda vendibile, al Servizio Territoriale per l’Agricoltura competente per territorio attraverso l’apposita modulistica e dal relativo link [CLICCA QUI], entro il termine del 28 febbraio. "Sono state nevicate eccezionali – afferma l’assessore Faienza – che hanno colpito ancora una volta le imprese agricole e i piccoli agricoltori del nostro territorio che devono già fare i conti con un settore in crisi e che necessita di essere sostenuto e difeso".