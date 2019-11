Domenica 29 gennaio alle 15 le ragazze del Vasto Futsal torneranno in campo per la prima sfida del 2017 del campionato di serie C. Sul campo in sintetico della Promo Tennis la squadra allenata da Francesco Suriani affronterà il Nora C5 che, nella partita d'andata, sonfisse le biancorosse.

Di Foglio e compagne si stanno allenando con intensità per ripartire con un risultato positivo e vivere una seconda parte di stagione da protagoniste. "Vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico - è il messaggio delle ragazze - e portare a casa una soddisfazione che vada oltre i punti o la vittoria".

Mister Suriani per la sfida di domenica ha convocato:

Portieri: Piera Nardulli, Sara Ferretti, Miriana Fabrizio

Giocatrici di movimento: Alice Antonellini, Antonella Di Foglio, Smerilli Claudia, Cristina Calvano,Daniela Vitelli, Mazzatenta Anna,Maria Napolitano, Natasha Tarquinio, Marika Tiberio.