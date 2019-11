Erano 15mila i bambini del ghetto di Terenzìn, ma riuscirono a sopravvivere solo un centinaio. È una delle tragiche storie raccontante dalla mostra allestita a Palazzo Mattioli in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria. E poi le discriminazioni in Italia e in Europa, le deportazioni, i campi di concentramento. Tutto ricostruito attraverso i documenti esposti nella mostra curata dalla sezione vastese dell'Anpi che sarà aperta al pubblico fino al 29 gennaio, dalle 18 alle 20.

Oggi, invece, alle 11 in viale Dalmazia, a Vasto Marina, avrà luogo la deposizione della corona di alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina, mentre alle 19.30, presso il Teatro Rossetti, si terrà l’evento La Shoah dei bambini di Terezìn, concerto e reading a cura della Scuola Civica Musicale.