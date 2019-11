Biosan è il laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche in campo alimentare e ambientale che dal 2004 svolge la sua attività a Vasto. Portato avanti da Tommaso Ciccotosto e Anna Lisa Iavicoli si occupa di effettuare analisi e consulenze sia per aziende che per privati. “Ci occupiamo di analisi delle acque, dell’olio, dei salumi, dei latticini e in generale di tutti i prodotti alimentari. Le aziende devono effettuare minuziosi controlli durante tutto il percorso di produzione e noi, con i nostri tecnici e i nostri laboratori, ci occupiamo delle analisi in ogni fase per garantire la qualità al consumatore finale. E poi svolgiamo le analisi per la certificazione dei valori nutrizionali, che devono essere riportati in etichetta”. Se le aziende alimentari sono sottoposte ad un rigoroso disciplinare, non meno attenzione deve essere riservata dai privati. “Anche chi produce in casa olio o salumi può sottoporre i prodotti ad analisi, per conoscere nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e verificarne la buona qualità. Non c’è obbligo per i prodotti di consumo casalingo ma un controllo sarebbe auspicabile poiché potrebbe esserci la presenza di batteri dannosi per la salute”.

Per operare nel campo delle analisi alimentari è necessario essere iscritti nell’apposito registro della Regione di appartenenza e accreditati da un ente nazionale, Accredia, che annualmente ispeziona laboratori, personale e strumentazioni, verifica il lavoro fatto, per garantire una qualità totale nell’operato. “Dal 2004, quando abbiamo aperto, ad oggi, i controlli sono divenuti più rigorosi. Questo implica una professionalità sempre maggiore anche da parte nostra, per poter accompagnare i nostri clienti in un percorso di crescita della qualità”.

Biosan si occupa anche dianalisi ambientali su rifiuti, su terreni sottoposti a bonifica, su acque superficiali o sotterranee. “Ad esempio la parte organica dei rifiuti, prima di essere accettata in impianto, va analizzata dal punto di vista chimico e merceologico”. Nel campo delle acque il laboratorio vastese è impegnato nell’analisi dell’acqua potabile negli impianti condominiali, con verifiche periodiche circa il rispetto dei parametri di legge, oppure su piscine, impianti di scarico o impianti industriali.

Intenso anche l’impegno nel campo del controllo microbiologico, come allevamenti di molluschi bivalvi, salumifici, caseifici. Lo staff di Biosan è altamente qualificato anche per le analisi dei terreni. “Un agronomo, per fare un piano di concimazione, o per qualificare un terreno per le produzioni biologiche, deve verificare alcuni parametri come tessitura, percentuali di composizione, presenza di fosforo, potassio o eventualmente metalli pesanti. Noi ci occupiamo di tutto questo, facendo prelievi sul posto e analizzando poi nei nostri laboratori. In questo ambito ci sono anche le analisi sui terreni edificabili e quelle sul terreno di sbancamento, per verificarne la compatibilità con il luogo di destinazione”.

"All’inizio della nostra attività siamo partiti con le analisi microbiologiche e negli anni abbiamo ampliato il settore chimico. Quando è necessario, per particolari tipi di analisi, collaboriamo con altri laboratori qualificati e specializzati, con cui siamo in rete, per una migliore velocità di trasmissione e risposta al cliente”. Capita anche di ricevere richieste da parte di privati per analisi su prodotti particolari. “Con le nostre strumentazioni possiamo svolgere analisi di ogni tipo in campo microbiologico o chimico. Ci è spesso capitato di avere a che fare con un determinato prodotto, alimentare o non, ritenuto sicuro ma che presentava delle problematiche. Attraverso le analisi abbiamo aiutato chi si era rivolto a noi a capire meglio il problema”.

Il personale di Biosan è continuamente in formazione, per accrescere le proprie competenze con una grande attenzione alle nuove tecnologie di analisi, così da poter rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti. Oltre all’attività di analisi c’è quella di assistenza tecnica e consulenza, così da supportare il cliente nello svolgimento dei processi produttivi e gestionali aziendali in maniera efficace.

