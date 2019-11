Si sono incontrate ieri le delegazioni del Partito Democratico e di Sinistra Italiana, che hanno valutato entrambe in maniera positiva i comunicati che informavano circa l'aggregazione di tre forze politiche del centrosinistra [LEGGI QUI]. Lo annunciano dalle locali sezioni di Pd e Si, aggiungendo: "Preso atto che tali comunicati si concludono sempre ribadendo l'apertura al confronto con le altre forze politiche di centrosinistra, ed essendo questo l'obiettivo perseguito da tre anni di incontri, sia Sinistra Italiana che il Partito Democratico rendono noto a loro volta che sono disponibili ed anzi auspicano al più presto un tavolo a cinque per dare a San Salvo una prospettiva di centrosinistra, basata sulla lealtà, sulla chiarezza e sulla pari dignità con il fine di definire la coalizione, il programma e gli assetti".

Intanto per domani pomeriggio il Pd ha in programma un incontro pubblico proprio per fare il punto della situazione e rilanciare prospettive sulle amministrative 2017. Parteciperanno il capogruppo in Consiglio comunale, Luciano Cilli, il consigliere Arnaldo Mariotti e il segretario locale Gennaro Luciano.