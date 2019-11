"Su segnalazione di diversi genitori, preoccupati per le condizioni in cui versa il plesso scolastico di via Ciccarone, abbiamo effettuato un sopralluogo presso la scuola media Rossetti in Vasto". Lo spiega il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Marco Gallo, aggiungendo: "Come si evince da alcune foto che abbiamo scattato [CLICCA QUI], i disagi sono evidenti. Abbiamo rilevato numerose infiltrazioni di acqua, in particolare nella palestra, ma anche in alcune aule e in un laboratorio".

"Gli ultimi eventi meteo - dichiara Gallo - hanno lasciato profondi segni nella struttura. Guardando le immagini si può ben comprendere quali siano gli evidenti problemi di sicurezza e il tipo di ambiente insalubre che i ragazzi sono costretti a frequentare. In un'aula del secondo piano è stata anche individuata una crepa. Sappiamo che l'amministrazione, in particolare l'assessore Bosco, ha già effettuato un sopralluogo e ispezionato la struttura; pur consapevoli delle difficoltà del periodo attuale, siamo certi che ci si adopererà per risolvere queste criticità nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi".