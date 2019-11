È una settimana di intensi allenamenti quella della BCC San Gabriele dopo lo stop del campionato di serie C imposto della federazione a causa del maltempo che ha nuovamente colpito l'Abruzzo la scorsa settimana. Così, le ragazze guidate da Peppe Del Fra, si stanno preparando in palestra per affrontare la trasferta di sabato sera a Teramo, in casa della Nuova Scuola Pallavolo. L'obiettivo è quello di proseguire nella striscia vincente che sta permettando a Russo e compagne di risalire posizioni in classifica.

"Speriamo di riprendere dove avevamo lasciato - dice Del Fra - per proseguire la striscia di cinque vittorie che abbiamo iniziato qualche settimana fa, contro una squadra che occupa il terzultimo posto in classifica e contro la quale abbiamo da vendicare la sconfitta della prima giornata di campionato". Quella sconfitta fu accolta con molta amarezza in casa San Gabriele ma le ragazze sembrano avere il piglio giusto per tornare da Teramo con un risultato positivo in tasca. "Non sarà facile - aggiunge il tecnico vastese - ma se riusciremo ad esprimere il gioco delle ultime giornate, mettendo in campo la grinta e la voglia di vincere necessarie, sarà meno complicato".

Intanto prosegue positivamente anche il cammino della formazione under 18, formata dalle stesse ragazze che militano in C. La BCC San Gabriele ha chiuso la prima fase provinciale da imbattuta e l'auspicio è di poter ottenere risultati importanti anche nel campionato giovanile.