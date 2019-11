Vittoria all'ultimo respiro, dopo due tempi supplementari, per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nel turno infrasettimanale del campionato di serie C. Contro la Pallacanestro Silvi, quarta in classifica, i biancorossi di coach Cardillo hanno disputato una partita di carattere, rincorrendo per tre quarti e, dopo 10 minuti di extra time, sono riusciti a piazzare la zampata vincente per conquistare un successo più che prezioso. Prima della palla a due squadre schierate in area e minuto di raccoglimento carico di emozione per ricordare Jessica Tinari, la 24enne vastese scomparsa all'Hotel Rigopiano.

La partita. La Vasto Basket non parte con il piede giusto, trovandosi sempre a rincorrere un Silvi che ha trovabuoni tiri dalla media e lunga distanza. Sotto di 13 punti, Ierbs e compagni hanno avuto la forza di rientrare e portarsi avanti nell'ultimo quarto anche se hanno perso Dipierro (26 punti per lui), già a quota 4 falli e sanzionato per una quinta volta, anche se in maniera dubbia, dalla coppia arbitrale. Il 64 pari della sirena dei tempi regolamentari manda le due squadre ai supplementari. Nei primi cinque minuti, quando il Silvi sembrava aver trovato il colpo del ko, ecco che Luca Di Tizio, rientrante dopo un infortunio, piazza la tripla che vale il secondo supplementare.

Negli ultimi cinque minuti la Vasto Basket, con i liberi di Bartoli, la tripla di Ierbs e un Peluso che gioca come un veterano, trova il +6 anche se nel finale gli ospiti hanno tentato l'ennesima rimonta da brividi. All'ultima sirena il tabellone segna 83-80 e i biancorossi possono festeggiare per un successo che ha fatto tribolare e allo stesso tempo divertire il pubblico del PalaBCC. Domenica sera alle 18 la Vasto Basket tornerà di nuovo in campo per la sfida con il Magic Basket Chieti.

BCC Generazione Vincente Vasto Baslet - Pallacanestro Silvi 83-80 dts (17-21/33-39/48-51/64-64/70-70/83-80)

Vasto Basket: Pace 7, Stefano, Cordici, Dipierro 26, Marino, Di Tizio 13, Di Rosso, Ierbs 5, Palumbo, Bartoli 17, Peluso 15, Bernardotto. Coach: Cardillo

Silvi: Adonide, Di Giandomenico M. 8, Di Giorgio 14, Di Febo 6, Pappacena, D'Orazio, Di Blasio 24, Assogna 9, Di Giandomenico F., Adonide 19. Coach D'Alberto.

Usciti per 5 falli: Dipierro, Pace, Assogna