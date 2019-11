"Quella vetrata rotta è il simbolo di una sanità che sta andando in frantumi", dice Riccardo Alinovi referente a Vasto dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino, di cui è anche consigliere nazionale.

"Ieri - racconta - sono andato alla guardia medica e, insieme ad altri cittadini, mi sono trovato di fronte a questa scena: il vetro della porta a pezzi, tenuto insieme attraverso una riparazione di fortuna. Anni fa, sono stato presidente locale dell'associazione nazionale Tribunale dei diritti del malato. Ho avuto modo di toccare con mano i problemi della sanità locale. Ma ora siamo arrivati a un livello insostenibile: possono dei cittadini essere lasciati al freddo in sala d'attesa perché da diverse settimane non si riesce a riparare una porta danneggiata? A questo punto - è la provocazione di Alinovi - sarò io a donare alla Asl 100 euro per la riparazione".