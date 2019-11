La Vastese, negli ultimi tempi, è affetta dalla pareggite. Nelle ultime sei gare disputate, a cavallo tra il girone d'andata e di ritorno, per 5 volte i biancorossi hanno chiuso con il segno X. Nelle ultime tre sfide di campionato, poi, non è arrivato neanche un gol. E così, tra stop del campionato, partite da recuperare e turni di riposo per l'esclusione del Chieti, il girone F della serie D vede la Fermana al comando e i vastesi al terzo posto con nove lunghezze di distacco (anche se i marchigiani devono ancora osservare il turno di riposo mentre la Vastese si è fermata nella prima di ritorno).

Il calendario, però, offre ad Allocca e compagni la possibilità di dare una decisa sterzata già domenica prossima. All'Aragona arriverà proprio la Fermana, battuta nettamente nella sfida d'andata, per quello che rappresenta uno snodo fondamentale del campionato. Con un risultato positivo la squadra di mister Colavitto riaprirebbe i giochi per tutte le inseguitrici, con una vittoria dei marchigiani il distacco da colmare diventerebbe davvero consistente.

La società del presidente Bolami, consapevole dell'importanza della sfida, ha indetto la "giornata biancorossa". Non saranno validi abbonamenti, tessere omaggio, pass servizio e pass del settore giovanile mentre il prezzo del biglietto di curva sarà ridotto a 8 euro, invariato il costo degli altri tagliandi.

Alla ripresa degli allenamenti, sul sintetico del quartiere San Paolo, gruppo al completo e tanta concentrazione per affrontare una settimana importante. Prima della seduta diretta da Colavitto e Barrea abbiamo raccolto le impressioni di Cosimo Cosenza [GUARDA]. La sua ricetta è semplice e diretta: "Dobbiamo restare sereni e concentrarci sul lavoro, i risultati arriveranno".