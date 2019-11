I due giovani calciatori della Vastese Henri Tafili e Fabio Rinaldi sono stati convocati per uno stage della rappresentativa di serie D in vista della prossima Viareggio Cup che si svolgerà dal 13 al 29 marzo. Augusto Gentilini, tecnico della rappresentativa, da alcuni mesi stanno visionando i migliori giovani di tutti i gironi della serie D per andare a comporre la formazione che scenderà in campo nell'importante manifestazione giovanili.

Il centrocampista Tafili e il portiere Rinaldi, entrambi classe '98, raggiungeranno Monza dopo la partita dei biancorossi contro la Fermana e prenderanno parte a due sessioni di allenamento.

In una nota la Vastese ha espresso grande soddisfazione per la convocazione dei sui giovani talenti.