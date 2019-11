Solo due punti tra San Salvo e Cupello con i biancazzurri che scendono e i rossoblu che salgono. Si è disputato oggi il recupero della 3ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza in programma inizialmente domenica 8 gennaio.

Il San Salvo ha ricevuto la visita del Paterno, formazione dell'ex Di Ruocco in lotta per un posto nella zona play off. I padroni di casa di mister Marinucci capitolano a due minuti dalla fine – dopo diverse occasioni mancate – da un tiro di Puglia. 1 a 0, aggancio da parte del Capistrello e zone alte che si allontanano (+9).

Stati d'animo opposti in casa Cupello. I rossoblu escono vincitori dalla difficile trasferta di Martinsicuro contro l'Alba Adriatica. Termina 1 a 0 per la formazione di mister Di Francesco con la rete di Vito Marinelli.

Anche questa giornata di recupero è stata contraddistinta da diversi rinvii. A causa delle condizioni climatiche (o dell'indisponibilità dei campi) non si sono giocate Montorio - Sambuceto, Penne - Martinsicuro e Virtus Treamo - River Chieti.

I RISULTATI

Alba Adriatica - Cupello 0-1

RC Angolana - Francavilla 3-0

Penne - Martinsicuro rinv.

Miglianico - Morro D'Oro 1-0

Amiternina - Nerostellati 0-1

San Salvo - Paterno 0-1

Virtus Teramo - River Chieti rinv.

Montorio - Sambuceto rinv.

Capistrello - Acquaesapone 1-1

LA CLASSIFICA

Francavilla 42



Martinsicuro 42*

RC Angolana 41

Nerostellati 40

Paterno 39



Alba Adriatica 37

San Salvo 30

Capistrello 30

Cupello 28

Sambuceto 27*

Acquaesapone 24

River Chieti 23*

Morro D'Oro 21



Miglianico 21

Amiternina 19

Virtus Teramo 17*

Montorio 17*



Penne 11*

* una partita in meno