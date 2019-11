Sulla sicurezza, a San Salvo "i fatti e il fallimento di questa amministrazione su un tema così serio e sensibile sono sotto gli occhi di tutti". E' una bordata diretta alla Giunta di centrodestra. San Salvo democratica punta il dito contro l'amministrazione Magnacca.

"La cronaca dei giorni scorsi - si legge in un comunicato della lista civica di centrosinistra - è piena di furti, persino in chiesa, di auto bruciate ritrovate in altri comuni e di altri episodi che meritano approfondimenti e lasciano molti interrogativi. I cittadini hanno paura, si sentono indifesi e abbandonati, ci chiedono di aiutarli e sostenerli".

San Salvo democratica ricorda di aver avanzato, da tempo, "proposte e ha lanciato idee, sia in Consiglio comunale e sia in vari appuntamenti politici e sociali", ma respinte dalla sindaca e dalla maggioranza di centrodestra, "brave solo a fare comunicati stampa che poi si traducono in vere e proprie figuracce. La città chiede risposte concrete, non la propaganda con la quale cercate di nascondere le vostre incapacità.

Sulla polizia locale - polemizza SSd, rivolgendosi agli avversari politici - avete fallito tutto il fallibile e ve ne daremo presto la prova con dati e documenti, parlate di Tenenza dei carabinieri solo per slogan, invocate l’esercito e la chiusura notturna della zona industriale con annesso check-point e poi dite ai cittadini di difendersi installando gli allarmi. L’osservatorio sulla sicurezza non funziona, avete costituito un comitato d’imprenditori che, in concreto, deve vedersela da solo mentre in città si rintracciano appartamenti utilizzati dalla criminalità organizzata. Sul tema della sicurezza dovevate e potevate non dividere le forze politiche e sociali, SSd vi ha sempre offerto, con capacità amministrativa e politica, suggerimenti, collaborazione, progetti e idee. Ci avete sempre ignorati, ma non ci avete mai azzittiti e mai riuscirete a farlo".