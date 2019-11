L'ultimo in ordine di tempo a lanciare l'allarme sulla sede del corso di laurea in Scienze infermieristiche era stato il consigliere regionale Mario Olivieri, che la settimana scorsa sottolineava: "Abbiamo appreso che è stato notificato dai proprietari lo sfratto esecutivo per la dismissione dei locali in cui tale corso trova, da anni, la sua allocazione. Si raccoglie, quindi, con chiarezza, il frutto della assoluta incapacità della Direzione della Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti a risolvere qualsiasi problema che interessi la città e la Sanità vastese".

Una pezza a riguardo, intanto, è arrivata dalla Giunta comunale che il 20 gennaio scorso ha deliberato l'assegnazione provvisoria dei locali del Centro culturale E. Berlinguer proprio alla scuola infermieri. Come si evince dalla stessa delibera, l'obiettivo finale è quello di spostare la scuola nella struttura dell'ex carcere di via Aimone, ma in attesa della definizione del procedimento aperto a riguardo in Regione, la Giunta ha deciso di assegnare temporaneamente al corso i locali del Centro culturale, giudicati idonei a seguito di sopralluogo congiunto Comune-Asl. [CLICCA QUI per consultare la delibera]