Porte aperte all'Istituto Tecnico Economico “G. Spataro” di Gissi. Domenica 29 gennaio (ore 9-13) si terrà l'Open Day per presentare l'offerta formativa dell'istituto, i progetti e l’impiego delle nuove tecnologie nelle aule e nei laboratori.

Nella stessa giornata ci sarà il "2° Evento 50° Spataro" per condividere e festeggiare un importante traguardo con ex-alunni, ex-docenti e genitori.

PROGRAMMA

- Accoglienza del Dirigente Scolastico, degli alunni e dei docenti

- Visita degli ambienti di apprendimento e dei laboratori

- Partecipazione alle attività laboratoriali

- Presentazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto

- Aperitivo in musica