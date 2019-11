Il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Giusepper Forte, a seguito della riunione della conferenza dei capigruppo, ha provveduto a convocare il Consiglio comunale per i giorni venerdì 27 gennaio, alle 8,30, (prima convocazione) e per lunedì 30 gennaio, alle 10, (seconda convocazione).

Otto i punti all'ordine del giorno, tra cui l'interrogazione presentata dal consigliere Francesco Prospero sugli esuberi al Conad, un odg relativo all'indirizzo delle politiche di accoglienza e gesione dell'immigrazione a Vasto, e comunicazioni del sindaco Francesco Menna sulla situazione del Consorzio Civeta.

Tra gli altri punti all'ordine del giorno, interrogazione presentata dalla consigliera Alessandra Cappa sul finanziamento per il consolidamento della Loggia Amblingh, il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, il regolamento comunale per il funzionamento del mercato ittico all’ingrosso, proroga termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe) – Federalismo demaniale ai sensi dell’art.56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e sdemanializzazione relitto stradale compreso tra via Sandro Pertini e traversa di via del Porto.