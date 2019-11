Casalbordino - Virtus Ortona 1-0 | Vittoria casalinga per il Casalbordino nel recupero della seconda giornata di ritorno del girone B di Promozione. Ai giallorossi è bastato un gol di Cesario a metà ripresa per avere la meglio sulla Virtus Ortona. I padroni di casa hanno spinto forte sin dai primi minuti, con un Cesario in stato di grazia sempre pericoloso in area ortonese. Al 67', su assist di Madonna, l'attaccante giallorosso è riuscito a battere Ciccotelli per il vantaggio del Casalbordino. La Virtus Ortona non si è persa d'animo e ha provato in tutti i modi a pareggiare. Al 92' c'è voluto un super Villamagna per respingere il colpo di testa di Giammarino e permettere alla squadra del patron Santoro di portare a casa la vittoria.

Raiano - Vasto Marina 4-1 | Continua la striscia negativa del Vasto Marina che oggi è stato sconfitto per 4-1 a Raiano. Nel primo tempo i padroni di casa sono riusciti a sbloccare un match sostanzialmente equilibrato grazie ad un calcio di rigore che ha suscitato qualche protesta da parte dei vastesi. Poi, nella ripresa, hanno segnato tre gol di fila che hanno chiuso la partita. Sul 4-0 c'è stata la rete di Natalini che ha fissato il risultato sul 4-1 finale.