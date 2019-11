Ancora una slavina nell'Alto Vastese. Questa mattina sulla Sp 152 che collega Carpineto Sinello a Roccaspinalveti è caduto un ammasso di neve, alberi e fango in località "Monte Sorbo". La prima chiamata di allarme è scattata alle 7, quando gli automobilisti che si stavano recando al lavoro hanno avvisato gli amministratori locali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Buono, Roccaspinalveti e Gissi, i dipendenti della Provincia e i mezzi comunali di Guilmi che hanno liberato la strada facendo passare le auto rimaste bloccate; una fortuna, come per il caso di ieri di Castiglione Messer Marino [LEGGI], che nel momento del distacco non transitasse alcun veicolo. Questa è ritenuta ancora a forte rischio valanghe ed è stata chiusa al traffico.

Carlo Racciatti, primo cittadino guilmese, dice a zonalocale.it: "Insieme al comune di Carpineto Sinello abbiamo deciso di creare con i nosti mezzi un bypass su Monte Sorbo per aggirare la frana, altrimenti Roccaspinalveti rischia l'isolamento. Stiamo liberando la strada esistente da oltre due metri di neve".