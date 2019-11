Profumeria presa di mira dai ladri nella notte a San Salvo. È successo intorno alle 3.30 in via Duca degli Abruzzi quando, pare, in cinque dal volto coperto hanno forzato l'ingresso principale.

Per "Lella Profumi" – questo il nome dell'esercizio commerciale – non è il primo episodio simile; questa volta i ladri hanno raccolto un bottino fatto prevalentemente di profumi. Sul caso indagano i carabinieri.

Qualche giorno fa un altro colpo notturno era stato messo a segno in una tabaccheria di Cupello [LEGGI]; a San Salvo l'ultimo furto messo a segno è stato quello alla chiesa di San Nicola [LEGGI].