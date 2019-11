Si terrà domenica 29 gennaio alle 18.30 al Madamadorè di piazza Barbacani la presentazione di Bevo la foglia, il libro che racconta in 112 ricette, come produrre infusi, liquori, sciroppi, drink, rispettando i tempi di macerazione o infusione. Un piccolo manuale sulle varie bevande, utile a chi ama le cose fatte in casa, ma con idee che possono essere apprezzate da professionisti del bere miscelato.

"Il libro - spiegano gli organizzatori - è nato dalla collaborazione di Nunzio di Paolo, barman e responsabile per Abruzzo e Molise della Federazione Italiana Barman, e Gino Primavera, insegnante di Scienza degli alimenti, gastronomo e autore di testi. Collaborazione antica, nata sui banchi di scuola, il prestigioso Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, nel quale Nunzio seguiva le lezioni di Gino nel corso di sala bar. Collaborazione continuata in tante altre manifestazioni e che si consolida su queste pagine. [...] Ogni capitolo si apre con un prezioso disegno del pittore Luciano Primavera, continua con le informazioni sui prodotti e si chiude con le nostre ricette".