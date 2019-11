Continua a raccogliere affermazioni positivi il Team Volley 3.0 nei campionati di pallavolo giovanili. Le ragazze dell'under 13, allenate da Cristina Fiore e Domenico Amodio, hanno conquistato l'accesso alla seconda fase del campionato di categoria come prime del girone. L'ultimo 3-0 conquistato (25-7/25-11/25-15) ha evidenziato i buoni progressi delle giovani pallavoliste che ora, nella seconda fase, affronteranno le migliori squadre under 13 della provincia.

Per Russo e compagne sarà l'occasione per mettersi alla prova e capire con quali ambizioni andrà avanti il campionato. Di certo, per la società del presidente Franchella, c'è da registrare la soddisfazione dell'imbattibilità di entrambe le formazioni (under 13 e under 14) in quello che è il primo anno di attività.