La patente gli era stata revocata, ma si era messo ugualmente in sella a un motorino non revisionato e senza assicurazione. Un uomo, D.V., è stato denunciato dalla polizia locale di Vasto e il ciclomotore sequestrato.

E' successo il 12 gennaio, quando, in via Alessandrini, una pattuglia ha notato una persona che, in sella a un motorino, stava tenendo "un comportamento altamente rishioso per la circolazione stradale", racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale. A seguito di controlli, il veicolo risultava, già oggetto di un provvedimento di sequestro comminato dal Comando di polizia locale di Vasto e successivo provvedimento di confisca della Prefettura di Chieti, cosa che ne impediva la regolare circolazione. Il veicolo risultava sprovvisto della copertura assicurativa e della revisione obbligatoria. Il conducente, da accertamenti condotti, guidava con patente revocata così come risultante da precedente provvedimento della Prefettura di Foggia e, nel contempo, rifiutava gli esami alcol emici e tossicologici. Nella circostanza lo stesso mezzo veniva sottoposto a sequestro, mentre il conducente veniva denunciato a piede libero".