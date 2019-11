Parcheggi gratuiti nel centro storico di Vasto da martedì 24 gennaio a sabato 28 gennaio. "Le condizioni meteorologiche particolarmente avverse di queste ultime settimane hanno vanificato il tradizionale richiamo dell’inizio dei saldi in città - sottolinea Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro -. A seguito di questa difficile situazione, su richiesta del consorzio, l’amministrazione comunale, particolarmente nelle persone del sindaco e dell’assessore alle Attività produttive, Gabriele Barisano, ha accordato che i parcheggi all’aperto sulle strisce blu nel centro storico di Vasto siano gratuiti".

Sarà quindi possibile utilizzare gratuitamente i parcheggi segnalati dalle 'strisce blu' nell'area del centro storico. "Abbiamo creduto di dare il piccolo contributo della Pubblica Amministrazione - sottolinea l'assessore Barisano - allo sforzo di tanti esercenti che hanno subito danni consistenti da quest’ondata eccezionale di maltempo". E, dalle attività commerciali del Consorzio, c'è il grazie "per aver recepito le istanze straordinarie dell’attuale periodo ed auspicano che questa facilitazione possa essere un attraente incentivo a venire in centro storico ed a fare acquisti in questa favorevole stagione dei saldi invernali".