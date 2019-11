Due valanghe sono cadute nel territorio di Castiglione Messer Marino nel giro di poche ore. La prima – come racconta l'Eco dell'Alto Molise – si è staccata durante la notte cadendo nel centro abitato, in via Mugnai. La zona era stata già considerata a rischio sabato scorso tanto da costringere il sindaco Emilio Di Lizia a firmare l'ordinanza di evacuazione di alcune abitazioni [LEGGI].

L'accumulo di neve e ghiaccio è caduto fortunatamente non provocando danni a persone o cose.

La seconda invece si è staccata dalla montagna in mattinata precipitando sulla Sp 198 che collega Castiglione e Schiavi d'Abruzzo. Sulla strada al momento non transitavano veicoli, anche perché nei giorni scorsi erano stati posizionati alcuni accumoli di neve per evitare il passaggio a causa del rischio incombente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agnone che con le ruspe stanno cercando di rimuovere la massa nevosa.