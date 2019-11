Come sempre è stata anche quest’anno numerosa al partecipazione di gruppi e di pubblico alla Rassegna Interregionale dei canti de Lu Sand’Andonie di San Salvo giunta alla sua 33ᵃ edizione.

La manifestazione è stata ospitata nella palestra di via Verdi, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di San Salvo, con l’esibizione de Gli Amici della Pasquetta (San Salvo), Vasto com'era (Vasto), Gli Amici delle Tradizioni (San Salvo), Lu Sandandonje (San Buono), l’Associazione culturale San Leonardo (Ortona), la New Generation (San Salvo), l’Associazione socio-culturale Santa Filomena (Chieti), e il Complesso Folkloristico Cupellese "Antonio Ricciardi” (Cupello). Il “Coro degli Alpini” di San Salvo, in rispetto ai colleghi impegnati nelle opere di soccorso, ha preferito non esibirsi.

Ai gruppi partecipanti gli assessori alla Cultura Giovanni Artese e alle Attività produttive Oliviero Faienza hanno consegnato attestati di partecipazione. Un plauso alla New Generation che ha organizzato la rassegna.

Foto Gino Bracciale