Terzo pareggio a reti bianche (il quarto pari consecutivo) per una Vastese che, dopo essere stata regina del gol nella prima parte del campionato, da un po’ di giornate a questa parte fatica ad inquadrare la rete avversaria. E così nella sfida contro il Monticelli sul neutro di Monte San Giusto, terza giornata di ritorno del campionato di serie D, la squadra di mister Colavitto racimola un solo punto e vede allontanarsi ancora la vetta visto che la Fermana ha vinto senza problemi con la Civitanovese. Sugli spalti il pensiero dei tifosi biancorossi per quanto sta accadendo in Abruzzo con lo striscione: “Presenti per un ideale…In silenzio per rispetto della nostra Regione”.

La partita. Colavitto ritrova Prisco, dopo le tre giornate di squalifica, e schiera nuovamente Galizia dal primo minuto al posto di Felici (con cui ci sarà la staffetta nella ripresa). Nel primo tempo sono davvero poche le occasioni degne di nota, con Marani mai chiamato in causa e Russo che deve effettuare solo due interventi di ordinaria amministrazione su Terrenzio e Iotti. Nella ripresa la partita è un crescendo di emozioni, con il Monticelli che prova a farsi vedere maggiormente in avanti e tenta di sbloccarla per due volte con Nigro: nella prima occasione salva Russo, nella seconda il tiro finisce fuori. Per la Vastese ci provano Felici e Fiore, con conclusioni che però terminano fuori di poco. Ma è il Monticelli ad avere una ghiotta occasione da gol con Giovanni che tenta la conclusione ma viene murato da Campanella che evita così il gol. Negli ultimissimi minuti la squadra di Colavitto prova il forcing fino alla conclusione nel recupero di Felici che finisce di un soffio a lato.

Monticelli - Vastese 0-0

MONTICELLI: Marani, Pierantozzi, Cappelli, Sosi, Terrenzio, Castellana, Iotti, Bracciatelli (79’ Cocchieri) , Filiaggi (79’Giovannini), Wade (83’ Iannascoli), Negro. A disposizione: Orsini, Vallorani, Amelii, Loreti, Gesuè, Mazziconi. All. Stallone

VASTESE: Russo, Manisi, Mensah, Tafili, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Prisco (76’ Santoro), Fiore, Galizia (65’ Felici). A disposizione: Rinaldi, Scutti, Bartoli, De Cinque, Di Pietro, Colitto, Romano. All. Colavitto

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Castrica di Foligno e Carpi Melchiorre di Orvieto)

Ammoniti: Fillaggi, Manzo, Castellana

La 20ª giornata

Vis Pesaro - Alfonsine 1-0

Recanatese - Castelfidardo 2-2

Campobasso - Jesina rinviata

Olympia Agnonese - Pineto rinviata

Matelica - San Nicolò rinviata

Romagna Centro - Sammaurese 2-1

Fermana - Civitanovese 2-0

Monticelli - Vastese 0-0

Riposa: San Marino

La classifica: 38 Fermana*; 35 Vis Pesaro; 32 Vastese*; 31 Matelica**, San Nicolò***; 29 Sammaurese; 27 Olympia Agnonese**; 25 Monticelli; 23 Jesina*; 22 San Marino*; 20 Romagna Centro*; 19 Campobasso**; 17 Alfonsine*; 16 Civitanovese; 15 Pineto**, Castelfidardo; 13 Recanatese.

***3 partite in meno **2 partite in meno * 1 partita in meno