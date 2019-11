Dopo uno stop dovuto alla chiusura delle scuole per l'ondata di maltempo ed il terremoto è ripartito il viaggio del Festival della Scienza Ad/Ventura. Pur con un programma modificato rispetto a quello iniziale, l'evento promosso dal Polo liceale 'Mattioli' di Vasto con l'associazione VastoScienza e la sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica, in questi giorni è tornato a coinvolgere tante persone con i suoi appuntamenti che andranno avanti fino a giovedì prossimo. Docenti e studenti coordinati dalla professoressa Rosa Lo Sasso [GUARDA L'INTERVISTA], direttore scientifico del Festival, e dalla dirigente scolastica Maria Grazia Angelini [GUARDA L'INTERVISTA] hanno lavorato con impegno per settimane per presentare progetti scientifici nel segno del "volo". La scelta del tema è frutto della collaborazione nata tra il liceo e l'AAA lo scorso marzo, con la visita degli studenti alla base di Guidonia [LEGGI] poi ad Amendola e un crescente interesse dell'istituto per i temi del volo.

Il programma [CLICCA QUI]

Ieri mattina, nell'auditorium dell'istituto, si sono tenuti due interessanti incontri. Il primo, in collaborazione con il Lions Club Vasto Host e moderato dal presidente Luigi Sabatini, ha fatto riflettere gli studenti su diversi aspetti della sicurezza stradale grazie agli interventi del presidente del tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, del giudice di pace Alessandra Notaro e di Carmine Pontassuglia, comandante della Polizia Stradale di Vasto.

Nel secondo incontro, dopo i saluti del vice sindaco Paola Cianci, si è entrati ancor di più nel vivo del tema scelto per l'edizione 2017 del Festival, "Il volo". Il generale Giuseppe Cornacchia, del CESMA [GUARDA L'INTERVISTA] ha guidato gli interventi dell'ingegnere vastese Francesco Paolo Spadaccini [GUARDA L'INTERVISTA], con una lunga esperienza nel settore prima in Aeronautica Militare e poi in aziende aeronautiche, e di Francesco Rea, responsabile relazioni esterne dell'Agenzia Spaziale Italiana. Nel pomeriggio a palazzo d'Avalos si è tenuto l'incontro con il professor Gianni Oliva e l'ingegner Alessandro Vizzarri. In serata c'è stato lo scambio di riconoscimenti tra AAA Vasto, Polo Liceale "R. Mattiol"i, VastoScienza, Aeronautica Militare Italiana, Industria Aeronautica Italiana, Agenzia Spaziale Italiana e Centro Studi Militari Aeronautici CESMA.

Dopo l'appuntamento della domenica pomeriggio dedicato alla clownterapia, nei prossimi giorni il Polo liceale ospiterà laboratori, incontri, conferenze ed altri appuntamenti con l'obiettivo di diffondere in maniera originale e partecipata il sapere scientifico.