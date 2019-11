L'ondata di maltempo, con neve, pioggia e vento che per diversi giorni si sono abbattuti sul territorio, hanno creato una molteplicità di danni. Tra questi ci sono quelli agricoltura, come sottolinea Federico Sboro, cittadino di Villalfonsina, che ci invia questo appello corredato da foto.

"Voglio portare all'attenzione dei nostri politici la situazione di noi agricoltori che anche dopo questa abbondante nevicata abbiamo subito ingenti danni alle nostre colture con vigneti caduti e uliveti totalmente distrutti. Nella nostra zona siamo stati colpiti nel mese di ottobre dall'abbondate grandinata e adesso l'abbondante nevicata. I danni sono ingenti non solo per la produzione del prossimo anno ma non raccoglieremo per un po' di anni.



Speriamo che chi di dovere chieda lo stato di calamità (che non è stato ottenuto per l'abbondante grandinata).



Siamo in ginocchio".