Sabato da dimenticare per la Vastese juniores, l’Avezzano espugna il sintetico vastese con tre reti nella ripresa e torna nella Marsica con i tre punti. Dopo il successo in trasferta di sette giorni fa i ragazzi di mister Roberto Cesario volevano il bis ma nella seconda giornata di ritorno del girone L sono inciampati nella quarta sconfitta stagionale. Nonostante un primo tempo affrontato con maggior piglio rispetto ai biancoverdi sfiorando il vantaggio già al sesto minuto con il diagonale del centravanti Alberico terminato a lato di nulla.

L’Avezzano ha risposto poco prima della mezzora non riuscendo a sfruttare l’errore in uscita dei vastesi con Dossona a salvare l’estremo Scutti con una conclusione debole. I biancorossi avrebbero potuto chiudere in vantaggio la prima frazione con la discesa poderosa di Tallarino bravo a servire a centro area il compagno Galiè, quest’ultimo anticipato poco prima di concludere a rete. Da un primo tempo incoraggiante a una ripresa in perenne difficoltà, i marsicani sono fuoriusciti dagli spogliatoi agguerriti colpendo la traversa al pronti via con Rizzi. Vantaggio rinviato solo di qualche minuto quando Murzilli, lasciato solo in area, sugli sviluppi di una punizione ha sbloccato il match insaccando di testa. Un minuto più tardi arriva il raddoppio ospite, Dossona lancia De Roccis che non sbaglia sotto porta. Uno-due micidiale e mortifero per i vastesi, la conclusione di Napolitano unica occasione per provare a riaprire il match ma a scrivere i titoli di coda ci ha pensato Dossona, servito nel corridoio da De Roccis per il definitivo zero a tre. Una sconfitta che costringe i biancorossi a subire l’aggancio in classifica a quota 14 proprio da parte dell’Avezzano, tra sette giorni la Vastese osserverà un sabato di riposo, appuntamento al 4 febbraio quando a Vasto arriverà il Campobasso.

Vastese - Avezzano 0-3

Reti: 11’st Murzilli, 12’st De Roccis, 28’st Dossona

VASTESE: Scutti, D’Adamo, Tallarino, Napoletano, Bussoli, Maccione, Galiè(21’st Camarchio), D’Amario(21’st Di Bello), Alberico, Irace, Napolitano. A disposizione: Stivaletta, Piscitelli, Vennitti, Capezio. All. Cesario

AVEZZANO: Capone, Di Silvio, Ciuffini, Meconi, Amicucci, Cosimi, Dossona(44’st Bizzarri), Fabiani, De Roccis, Murzilli(30’st Massaro), Rizzi. A disposizione: Rossi, Presutti, Virgilio, Di Nicola M., Di Nicola A., Scurci, D’Aurelio. All. Conti

ARBITRO: Vincenzo Andreano di Foggia (Antenucci di Vasto e Carchesio di Lanciano)

NOTE: Ammoniti: Amicucci e Fabiani(A), Napoletano(V); Recupero: 2’ e 3’.

Ufficio Stampa Vastese Calcio