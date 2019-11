Movimenti nel centrosinistra sansalvese, in vista delle elezioni amministrative del 2017. Fabio Travaglini ha infatti annunciato l'allenza di Centristi per l'Abruzzo con il Partito Socialista.

"Poiché è sotto gli occhi di tutti che San Salvo, la locomotiva economica del territorio, - scrive Travaglini - ha subito in questi anni un forte rallentamento che ha impoverito il tessuto economico e sociale e, constatata l’insensibilità delle componenti politiche presenti a San Salvo ad aprire un confronto serio, costruttivo e collegiale, di fronte all’immobilismo, si rende necessario aprire una fase nuova che consenta alla società, alle imprese e alle associazione di apportare un concreto contributo di idee, di esperienze e di professionalità". Da queste considerazioni, nella giornata del 20 gennaio 2017 è nata una prima alleanza tra i Centristi per l’Abruzzo e per San Salvo, guidati dal coordinatore regionale Fabio Travaglini, e la delegazione del Partito Socialista, guidata da Costantino Santini e Gianluca Ciffolilli, i quali hanno sottoscritto un documento politico in cui si impegnano reciprocamente a costruire un raggruppamento politico 'basato su lealtà, chiarezza e pari dignità, doti oggi alquanto rare nel panorama politico'.

"Lo stesso metodo di confronto - conclude Travaglini - proseguirà nei prossimi giorni con gli altri movimenti politici locali, a partire da quelli più vicini di tradizione riformista e a quelli della società civile che hanno già aderito all’alleanza, nonché alle associazioni e ai movimenti di rappresentanza delle categorie".