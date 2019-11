Da sei giorni manca la corrente elettrica in diverse abitazioni in via Crivella, a Piano Croce, a Pollutri. Alcuni cavi, infatti, sono stati abbattuti dalle ultime nevicate. Da un lato della strada, gli abitanti del posto hanno regolarmente la corrente elettrica, mentre dall'altro manca ancora. Alcuni hanno provveduto con generatori, ma non è questo l'unico disagio.

Alcuni cavi, infatti sono finiti sui terreni di campagna e altri addirittura sulla sede stradale. I tecnici dell'Enel hanno provveduto a segnalare l'ostacolo con nastro segnaletico bianco e rosso, ma di fatto la circolazione è interrotta nell'ultimo tratto di strada che porta ad alcune abitazioni. Chi ha mezzi agricoli, passa sui terreni per aggirare l'ostacolo, ma chi utilizza le auto è costretto a lasciare il mezzo lontano dall'abitazione.

I residenti della zona ben comprendono che al momento le priorità, rispetto a questo tipo di interventi, possano essere altre e aspettano pazientemente il ripristino dell'alimentazione elettrica, ma vorrebbero quantomeno poter accedere alle proprietà. In fondo si tratterebbe semplicemente di allontanare dei cavi che, presumibilmente, sono senza tensione elettrica, ma che naturalmente i privati non possono certo spostare di loro iniziativa.