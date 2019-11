"A seguito di rotture alle linee idriche ed il blocco degli autoclavi dei plessi scolastici, si è chiesto di evitare di bere almeno fino a che il personale proceda all'attivazione di tutti i rubinetti". Lo spiega l'amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook, presisando: "Ciò per un questione di opportunità non per un rischio reale. L'amministrazione torna a stigmatizzare l'uso improprio dei social attraverso i quali tanti cittadini, non curanti dell'emergenza in corso, si divertono a generare allarmismi tra la popolazione. Atti deprecabili che saranno valutati nelle sedi opportune".